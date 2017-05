Trop exposés aux écrans, les troubles des jeunes enfants explosent

publié le 17/05/2017 à 12:01

Les outils numériques ont envahi nos vies. Smartphones, tablettes, télévisions connectées, les écrans sont omniprésents. Trop pour les jeunes enfants, exposés de plus en plus tôt à la force de l'image au détriment de leur développement naturel. C'est le message d'alerte lancé par un médecin de PMI (protection maternelle et infantile), basé dans l'Essonne. La Dre Anne-Lise Ducanda parle d'"enfant-écran" pour qualifier ces tout petits surexposés, qui présentent de sérieux troubles comportementaux.



Problèmes de langage, de dextérité, de relations aux autres, la liste s'allonge quant aux conséquences de laisser son enfant trop longtemps devant une tablette ou un téléphone. "Je ne parle pas d'enfants qui regardent la télévision une heure par jour ! La plupart de ceux qui me sont adressés passent au moins six heures par jour devant des écrans, précise Anne-Lise Ducanda, interrogée par Le Figaro. Certains n'arrivent pas à parler, à encastrer trois cubes ou encore à tenir leur crayon. Les troubles sont plus graves qu'il y a 15 ans et disparaissent dans la majorité des cas quand les parents arrivent à 'déconnecter' leurs enfants."

Les écrans, la "tétine d'aujourd'hui"

Carole Vanhoutte, orthophoniste basée à Villejuif, partage ce constat alarmant : "Depuis quelques années, je vois des enfants dès l'âge de 3 ans avec moins d'une dizaine de mots à leur vocabulaire. Récemment, il y a eu un nouveau glissement avec l'arrivée de petits dès l'âge de 2 ans et demi qui ne sont pas du tout dans la communication. Ils se comportent comme des enfants un peu 'sauvages', dans leur bulle, comme s'ils n'avaient pas eu l'habitude d'être en relation avec une autre personne."

Grâce aux tablettes, qui proposent de nombreuses applications éducatives pour apprendre les couleurs ou l'anglais par exemple, les parents ont parfois trouvé la "tétine d'aujourd'hui", s'inquiète la Dre Anne-Lise Ducanda, qui réclame une vaste campagne de prévention adossée à de nouvelles études scientifiques pour démontrer le lien possible entre les écrans et les troubles du comportement. Des professionnels de la petite enfance ont aussi prévu d'alerter Emmanuel Macron, le nouveau président, pour le sensibiliser sur le sujet.