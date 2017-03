Les parents d'aujourd'hui manquent-ils d'autorité ?

publié le 08/03/2017 à 07:00

"Range ta chambre !","Fais tes devoirs !", "Éteins cet ordinateur !", "Arrête avec ton portable !", "C'est pas fini ce bazar ?"... Ces phrases et autres crises pendant les courses, vous rappellent probablement quelque chose... De nos jours, le diktat du "parent parfait" n'aide pas les couples à s'assumer et à prendre leur rôle de chefs de famille dans les meilleures conditions. Ce souci d'autorité serait-il un problème générationnel ? Les enfants sont-ils plus durs qu’avant ? Les parents pas assez ?

Invités

- Véronique Maciejak, Formatrice en Discipline Positive

Livres : "Il me pousse à bout!" et "Il ne veut pas faire ses devoirs!" (Eyrolles)

Il ne veut pas faire ses devoirs ! (Eyrolles)

- Didier Pleux, docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien et psychothérapeute

Livre : "Développer le self-control de son enfant" (Odile Jacob)

Developper le self-control de son enfant (Odile Jacob)

