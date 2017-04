Comment éduquer un enfant surdoué ?

publié le 05/04/2017 à 07:00

On pourrait croire que la précocité est une chance mais notre société n'est malheureusement pas encore adaptée à celles et ceux qui ont un haut potentiel. Ce qui peut engendrer très tôt dans la vie des enfants surdoués un sentiment de décalage, d’incompréhension et une situation d'isolement et d'échec scolaire. Pas toujours simple pour les parents de savoir comment les aider à s'épanouir. Les enfants à fort potentiel sont-ils très différents des autres ? Comment stimuler leurs capacités ? Une éducation spécifique est-elle conseillée ?

invitées

- Annie Gomez, Directrice de la rédaction du magazine Maxi, partenaire de l'émission

Maxi Avril 2017

- Jeanne Siaud-Facchin, psychologue, psychothérapeute, fondatrice et directrice des centres "Cogito'Z", centres européens de psychologie intégrative

Livre : "L’enfant surdoué, l’aider à grandir, l’aider à réussir" (Odile Jacob)

L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir (Odile Jacob)

- Célia Bories, maman de deux enfants surdoués

