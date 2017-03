Pourquoi avoir des enfants augmente l'espérance de vie

publié le 14/03/2017 à 13:14

C'est une donnée quelque peu inattendue. Avoir au moins un enfant augmente l'espérance de vie, plus particulièrement chez les hommes, selon une vaste étude publiée ce mardi 14 mars dans la revue médicale Journal of Epidemiology & Community Health.



Une étude qui a notamment permis de montrer que l'espérance de vie à 60 ans était supérieure de près de deux ans chez les parents d'au moins un enfant par rapport aux personnes sans enfants. Dans le détail, cet écart était un peu supérieur chez les hommes, de l'ordre de 1,8 an, contre 1,5 an chez les femmes. Des chiffres qui se confirment également à l'âge de 80 ans. Ainsi, les pères ayant eu au moins un enfant avaient encore une espérance de vie de 7,7 ans, contre 7 ans chez les hommes sans enfant, soit un écart de 0,7 an, tandis que les mères pouvaient espérer vivre encore 9,5 ans au lieu de 8,9 ans pour les femmes sans enfant, soit un écart de 0,6 an.

Si enfants et longévité sont donc liés, les chercheurs précisent tout de même que le sexe des enfants n'a aucun impact sur l'espérance de vie des parents.

Des habitudes de vie modifiées

Mais alors, que dire de ces quelques mois de différence d'espérance de vie ? Pour expliquer ces écarts entre les personnes avec ou sans enfants, les chercheurs avancent notamment certaines habitudes de vie, bien au-delà du simple soutien apporté par leurs enfants. Ainsi, en premier lieu, les comportements généralement plus sains adoptés une fois sa progéniture venue au monde permettraient de gagner quelques mois de vie.



Et si le fait d'être parent permet aux hommes de gagner davantage d'espérance de vie, en général, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Dans cette étude suédoise, l'espérance de vie des mères de famille était de 24,6 ans à 60 ans contre 20,2 ans chez leurs homologues masculins. Pour les femmes sans enfants, elle atteignait encore 23,1 ans, contre 18,4 chez les hommes.