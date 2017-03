Suprotéger son enfant : quelles sont les conséquences ?

publié le 22/03/2017 à 07:00

Ne pas autoriser son enfant à aller seul à l'école, refuser qu'il joue dehors, faire ses devoirs à sa place, ne pas le laisser dormir chez ses camarades : si protéger son enfant est naturel et indispensable, le surprotéger d’une réalité perçue comme menaçante ne lui rend pas service. La peur n'évite en effet pas le danger et cette même peur peut-être parfois surévaluée. Le monde d'aujourd'hui est-il moins sûr que celui d'hier ? Quelles sont les répercussions d'une telle éducation ? Comment les "parents drones" - puisque c'est ainsi qu'on les surnomme - peuvent-ils se détendre sur le sujet et rendre leur enfant d'avantage autonome ?

- Philippe Hofman, psychologue

Livre : "L'impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents" (Albin Michel)

- Isabelle Pailleau, thérapeute familiale

