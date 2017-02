En ce premier week-end de départs des vacances d'hiver, le trafic sera particulièrement dense au départ de Paris et en Auvergne-Rhône-Alpes, vendredi soir et samedi.

Crédit : ALLILI MOURAD/SIPA Un péage sur l'A43 entre Lyon et Grenoble

par Christophe Guirard , Avec AFP publié le 03/02/2017 à 18:05

Le vendredi 3 février, journée classée orange par Bison Futé, les grands axes des agglomérations de Paris, Toulouse et Montpellier, principales villes de la Zone C, connaîtront une hausse très importante du trafic, en particulier entre 16 heures et 20 heures. Il est bien sûr conseillé d'éviter de partir dans ce créneau.





Bison Futé voit en revanche clairement rouge samedi 4 février en Auvergne-Rhône-Alpes sur la route des stations alpines. Les ralentissements se multiplieront, samedi matin, au sortir de Paris, Toulouse et Montpellier et sur l'A6, ainsi qu'en direction des Alpes du nord, sur l'A40 et l'A43. "La circulation sera dense toute la matinée jusqu'à la mi-journée au départ de Paris, principalement sur l'A6", note Bison Futé, qui conseille d'éviter ce secteur entre 9 heures et 16 heures.



La Zone C est la première des trois zones de l'hexagone à être en vacances d'hiver. Les vacanciers vont se diriger en majorité vers les stations de ski des massifs montagneux français. Les Franciliens, eux, prendront en particulier la direction des Alpes du Nord.