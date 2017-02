La Slovaquie, un paradis de l'industrie automobile

REPLAY - ÉDITO - Cette petite république d'Europe orientale est devenue le premier pays au monde pour la production de voiture rapporté à la population.

par François Lenglet , Loïc Farge publié le 03/02/2017 à 10:15

Trnava est située à quelques encablures de la capitale. La septième ville slovaque, qui compte 60.000 âmes, a deux spécialités. Tout d'abord, les clochers qui pointent dans la brume, si nombreux qu'on surnomme Trnava "la Rome slovaque". Ensuite, les usines automobiles. Celle de Peugeot-Citroën par exemple. C'est un site immense qui produit plus de 300.000 véhicules par an. Arrivé ici il y a dix ans, PSA est en compagnie de nombreux de ses concurrents (Volkswagen, Kia, Audi). Et ce n'est pas fini puisque Jaguar, désormais propriété d'un indien, a choisi la région pour implanter une nouvelle usine qui ouvrira l'année prochaine (un milliard d'euro d'investissement). Porsche devrait y fabriquer cette année la nouvelle génération des Cayenne. Sans compter les innombrables équipementiers, qui fabriquent les pièces détachées.



Tout le gotha de l'automobile déboule en Slovaquie. Au point que cette petite république d'Europe orientale est devenue le premier pays au monde pour la production de voiture rapporté à la population. Elle a fabriqué l'année dernière 1,1 million de véhicules (soit 191 pour 1000 habitants). À titre de comparaison, la France produit 30 voitures pour 1.000 habitants, c'est-à-dire proportionnellement six fois moins. L'industrie automobile compte pour presque la moitié de la production industrielle du pays.

Des ouvriers payés 600 euros par mois

Ces voitures "made in Slovaquie" sont vendues à l'export, chez nous. Sur les 1,1 million produites, moins de 10% sont achetées par les Slovaques eux-mêmes. Tout le reste est destiné à l'Allemagne, à la France et aux marchés environnants. Prenez la nouvelle C3, le petit modèle de Citroën, qui sera commercialisé à partir de l'automne en France : "made in Trnava". La 208 Peugeot : "made in Trnava", au moins en partie.



Ce qui a attiré les constructeurs en Slovaquie, c'est d'abord une culture industrielle historique. C'est à Trnava qu'était fabriqués, pendant la période communistes, des sortes de combis qu'on appelait les Taz, un véhicule de bande dessinée. Ensuite, ce sont les salaires faibles. Un centre de recrutement se trouve dans des bâtiments préfabriquées, à la lisière de la ville. On y embauche les ouvriers à 600 euros par mois.



Il y avait là des dizaines de candidats venus de Serbie, de Roumanie et de tous les pays de l'Est. De pauvres diables, en survêtement et en chaussure trouées, dont certains savent à peine écrire, et pour lesquels la Slovaquie est un eldorado. Les firmes de l'automobile vont jusqu'à construire pour eux des logements, où ils habitent à plusieurs. Les usines tournent à plein régime. Elles augmentent sans cesse la production et les cadences. Au point qu'elles ont du mal à trouver de la main d'oeuvre.

"C'est pareil chez nous"

En Slovaquie, le chômage est faible. Mais les Slovaques ne sont pas sans inquiétude. François Lenglet raconte avoir rencontré le maire de Trnava, un jeune élu de 36 ans, hors parti (en Slovaquie aussi, c'est la crise des partis traditionnels). Quand il a été question de l'inquiétude des salariés de l'industrie en France, devant ces délocalisations qui les laissent sans emploi, le maire a répondu : "C'est pareil chez nous". Déjà la concurrence des travailleurs venus de l'étranger tire les salaires à la baisse, c'est comme des délocalisations de l'intérieur.



"Un jour ou l'autre, poursuivait le maire, nous aussi nous serons trop chers par rapport à d'autres. Les usines s'en iront, comme elles sont parties de chez vous, pour poursuivre leur course folle autour de la planète", a-t-il ajouté.