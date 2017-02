Total va installer des bornes électriques dans ses stations-service

Le géant pétrolier devrait installer 300 bornes électriques dans ses stations-service, sur les autoroutes et les routes nationales.

par Bénédicte Tassart publié le 02/02/2017 à 23:55

C'est une nouveauté qui devrait ravir les propriétaires de véhicule électrique. Total a décidé de se jeter à l'eau indique son PDG, Patrick Pouyanné, et devrait installer près de 300 bornes de recharge dans ses stations-service. Un plan est en préparation pour que tous les 150 à 160 kilomètres, on puisse recharger sa voiture électrique, sur les autoroutes et les nationales, où le groupe pétrolier dispose de stations-service.



Pour l'instant, en France, il n'y a que 90.000 voitures hybrides ou totalement électriques qui roulent, mais elles seront 5 à 6 millions en 2030 selon les projections des autorités publiques.



Et pour le moment, les recharges de batteries qui existent se trouvent principalement dans les parkings des entreprises et des résidences privées. Total se lance donc et Shell va faire pareil au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.