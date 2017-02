INVITÉ RTL - La hausse continue des péages surprend toujours quand on connait le profit des sociétés d'autoroutes. Les explications de Laurent Hecquet, et président du club de réflexion "Automobilité et Avenir".

par Yves Calvi , Loïc Farge publié le 01/02/2017 à 13:01

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les tarifs des péages autoroutiers français ont augmenté de 0,76% en moyenne ce mercredi 1er février, en ligne avec l'inflation en 2016. En dehors de la hausse "traditionnelle" des prix des sociétés d'autoroutes, la redevance domaniale décidée par l'État a été augmentée. Un vaste plan d'investissement de 800 millions d'euros signé entre la puissance publique et les sociétés d'autoroutes fin janvier a également une influence sur les tarifs des péages.



"Il y aura hausse jusqu'à la fin des concessions. Les Français doivent donc s'attendre à ce que chaque année les péages autoroutiers augmentent", avertit Laurent Hecquet, à la tête du think-tank "Automobilité et Avenir". Avec cet argent, "on finance surtout l'exploitation des sociétés d'autoroutes, mais aussi des investissements négociés entre l'État et les concessionnaires", précise-t-il.



"Trois société aujourd'hui bénéficient d'un contrat de plan, conclu pour cinq ans. Durant cette période, ces sociétés bénéficient d'une augmentation supplémentaire, d'où les augmentations différentes entre les sociétés", précise Laurent Hecquet. Sur la période 2019-2023, les automobilistes vont payer le rattrapage du gel des tarifs décidé en 2015 par Ségolène Royal. Un gel qui, selon notre spécialiste, a été "de la poudre aux yeux".



Se basant sur les conclusions de l'organe de régulation Arafer, il indique que le gel des tarifs n'a pas du tout bénéficié aux automobilistes. Cela représente même une augmentation de 500 millions d'euros par rapport à ce qu'on aurait payé s'il n'y avait pas eu de gel.