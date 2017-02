Prévention routière : pour les conducteurs, l'enfer c'est les autres

REPLAY - Le baromètre de la Fondation Vinci-Prévention montre que certains comportements empirent au volant.

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 03/02/2017 à 07:24

Alors que le nombre de personnes tuées sur les routes est en hausse pour la troisième année consécutive, la Fondation Vinci Autoroutes(*) livre les résultats de son septième baromètre sur les comportements des Français au volant. Il apparaît que certains comportements empirent, comme la distraction. Avec tous les équipements modernes dans nos voitures, on a de plus en plus tendance à quitter la route des yeux. Un Français sur deux reconnaît que c'est une source de danger. Et pourtant, rien n'y fait. Les automobilistes sont de plus en plus nombreux à paramétrer leur GPS en roulant (39%, soit trois points de plus que l'an dernier).



On est aussi tellement accro à notre portable qu'on a du mal à le lâcher même au volant. Pour preuve, lire ou envoyer des SMS devient quasiment une pratique courante pour près d'un tiers des conducteurs. Un chiffre qui ne cesse de progresser (plus trois points par rapport à l'an dernier). C'est d'autant plus inquiétant que cela concerne près d'un jeune sur deux. Quant aux conversations, un conducteur sur cinq continue de passer des coups de fil avec un smartphone tenu en main. Une pratique pourtant interdite depuis 2003.

Les injures en hausse

Au volant, on se sent invincible. L'enfer, c'est les autres. Quand on les interroge, les Français sont persuadés d'être de bons conducteurs. En revanche, les autres font de plus en plus peur. Près de neuf Français sur dix ont déjà eu peur du comportement agressif d’un autre automobiliste. Le baromètre de la Fondation Vinci révèle même que les injures sont en hausse de 3%. Près de sept automobiliste sur dix reconnait utiliser des noms d'oiseau.



37% collent délibérément les conducteurs qui les énervent, et 27% (+1) doublent à droite sur autoroute, voire à descendre de leur véhicule pour s’expliquer avec les autres automobilistes. Enfin, l'usage du klaxon reste fréquent pour un un Français sur deux.



(*)Sondage réalisé par Ipsos du 11 au 19 janvier 2017 auprès d'un échantillon de 2.406 personnes âgées de 15 ans et plus, dont minimum 200 dans chacune des douze régions françaises (hors Corse).