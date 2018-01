et Patricia Charbonnier

publié le 04/01/2018 à 11:37

Eleanor entraîne des dégâts qui vont survivre à son passage. Tandis que la tempête s'est progressivement dirigée vers l'est de l'Europe, elle laisse en France un sombre bilan qui compte un mort, quelque 24 blessés et des dégâts matériaux considérables.



Vingt-et-un départements sont en alerte orange ce jeudi 4 janvier au matin, tandis que les cours d'eau commencent à réagir au passage d'Eleanor. Certains de ces départements doivent faire face à plusieurs phénomènes en même temps, comme la Seine-Maritime en proie aux inondations ainsi qu'à un épisode de vague-submersion sur sa côte.

La plus grande vigilance est de mise sur les Alpes, placées en risque 5/5 d'avalanches. La fonte des neiges a pour conséquence d'y laisser un manteau neigeux très instable. Ainsi les Hautes-Alpes, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placées en vigilance orange avalanches par Météo France.



Le point sur les départements concernés par phénomène

L'institut météorologique a placé quatre départements en alerte orange vagues-submersion : le Pas-de-Calais, la Manche, la Somme et la Seine-Maritime.



Dix départements sont en vigilance orange inondation : la Gironde, l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Saône-et-Loire.



Enfin la Haute-Saône, le territoire de Belfort, le Doubs, le Jura, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère, sont placés en pluie-inondation, les épisodes pluvieux n'y étant pas encore terminés.