Tempête Eleanor : le corps du pompier disparu dans un torrent a été retrouvé

et La rédaction numérique de RTL

publié le 05/01/2018 à 15:39

La tempête Eleanor a fait des ravages pendant son passage. Parmi trois personnes disparues, un pompier volontaire de 64 ans faisait l'objet d'importantes recherches. L'homme est tombé dans un torrent en crue lors d'une intervention entre l'Isère et la Savoie jeudi 4 janvier.



Le lendemain à la mi-journée, son corps a été retrouvé "sous l'eau", selon le préfet de Savoie, Louis Laugier. Via un communiqué, Gérard Collomb a tenu à faire part de "sa grande tristesse" et "salue la mémoire du caporal-chef (...) très expérimenté".

Les pompiers avaient été appelés alors que la voiture de la famille était emportée par une coulée de boue, et envoyée dans le torrent en crue. Si les trois occupants du véhicule ont pu être sauvés, ce sapeur-pompier est tombé à l'eau. De nombreux moyens de secours avaient été déployés.

Au total, cinq personnes sont décédées à cause de la tempête Eleanor, selon France Info, et deux sont encore portées disparues. Encore 17 départements sont en vigilance orange selon Météo France.