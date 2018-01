publié le 04/01/2018 à 07:14

La tempête Eleanor touche désormais le Sud après avoir fait un mort et 29 blessés dont quatre graves. En Haute-Corse, la chute d'une ligne électrique près du village de Chiatra a provoqué un incendie ; trois personnes ont été blessées par les flammes. Toujours en Haute-Corse, un autre incendie a déjà brûlé 350 hectares de terrains.



Sur le continent, le danger menace toujours en montagne. Météo France met en garde contre les risques d'avalanche en Savoie, en Haute-Savoie et dans les Haute-Alpes. En tout, 21 départements sont toujours placés en vigilance orange pour "Pluie-Inondation", "Avalanches" et "Vagues-submersion".

Jeudi matin, 35.000 foyers sont toujours privés d'électricité, dont environ 11.000 en Corse. Environ 2.500 agents travaillent à rétablir la situation mais Enedis ne donne aucune heure de retour à la normale, précisant que "la situation reste très évolutive car la tempête continue de souffler".

À écouter également dans ce journal

Gouvernement - Emmanuel Macron a annoncé lors de ses vœux à la presse qu’un "texte de loi" allait être déposé "prochainement" afin de lutter contre les "fake news" sur Internet en "période électorale".



Social - L'unique usine Tupperware en France, à Joué-lès-Tours en Indre-et-Loire, dont la fermeture a été décidée par le fabricant de boîtes alimentaires en plastique, est en grève depuis le 2 janvier pour réclamer un meilleur plan social pour les 235 salariés



Syrie - Au moins 23 civils ont été tués près de Damas, la plupart par des frappes aériennes russes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).



États-Unis - Donald Trump a accusé son ancien conseiller Steve Banon d'avoir "perdu la raison", alors que ce dernier est cité dans un livre où il accuse le fils du président américain de "trahison" après avoir rencontré une avocate russe qui offrait des informations compromettantes sur Hillary Clinton.



Cinéma - Cate Blanchett, actrice engagée, sera la présidente du jury du 71e Festival de Cannes, qui aura lieu du 8 au 19 mai prochain.



Football - Lassana Diarra pourrait rejoindre le PSG. Après avoir résilié fin décembre son contrat avec Al-Jazira, il pourrait signer avec le club parisien dans la semaine.