Eleanor a emboîté le pas à Carmen et promet d'être au moins aussi virulente. La tempête sévit depuis la soirée du mardi 2 janvier et touche pas moins de 25 départements français. Elle a déjà causé la mort d'un homme, après une chute d'arbre dans une station de ski en Haute-Savoie. Quinze personnes ont été blessées, dont quatre gravement, dans plusieurs départements où sévit Eleanor.



Ce mercredi 3 janvier, 225.000 foyers étaient privés d'électricité à 12h30, selon Enedis. Les principales régions concernées sont désormais situées à l'Est, avec 70.000 foyers sans courant électrique en Alsace et en Franche-Comté, 40.000 en Lorraine et 25.000 en Bourgogne, a indiqué Enedis dans un communiqué. Dans les régions touchées plus tôt dans la matinée, 22.000 foyers restaient sans électricité en Normandie, 15.000 en Picardie, 13.000 en Île-de-France, 11.000 en Champagne-Ardenne et 6.000 dans le Nord-Pas-de-Calais.



Environ 2.500 agents travaillent à rétablir la situation mais Enedis ne donne aucune heure de retour à la normale, précisant que "la situation reste très évolutive car la tempête continue de souffler". Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a rappelé qu'il ne fallait en aucun cas tenter de toucher des câbles tombés à terre.



En cas d'urgence, il est demandé d'appeler le 09 726 750, auquel il faut ajouter le numéro du département.

Suivez en direct les perturbations causées par la tempête

17h55 - La Somme ne fait plus partie des départements en vigilance orange, mais la tempête Eleanor a noyé une partie des rues proches de la mer de Crotoy, au-delà de la digue.

¿ INFO - #Paris: Un échafaudage est tombé en pleine rue à cause de la tempête #Eleanor. Pompiers sur place. Pas de victime." pic.twitter.com/caVsTTI0hX — FranceNews24 (@FranceNews24) 3 janvier 2018

17h40- Si le département de L’Île-de-France n'est plus en vigilance orange, la tempête a causé de gros dégâts : à Paris, un échafaudage de trois étages n'a pas résisté aux rafales de 120 km/h et est tombé en pleine rue, dans le XVIIe arrondissement, rue Médéric. L'accident qui a eu lieu dans la matinée n'a fait aucune victime.

17h26 - Des habitants vont être évacués dans le Calvados, pour la nuit de ce mercredi 3 janvier, comme le rapporte France Bleu. Plusieurs digues se sont rompues en bord de mer et une centaine d'habitations ont été inondées. Les célèbres "planches" de Deauville sont sous l'eau, tandis que plusieurs commerces rue de Trouville inondés, ont été protégées par un périmètre de sécurité.



17H07 - La tour Eiffel a rouvert ses portes, après avoir été fermée au public depuis le passage de la tempête.

La tour Eiffel est ouverte et accueillera ses visiteurs jusqu'à 23h45 (dernière montée à 23h00). #tourEiffel pic.twitter.com/MwTjrpuaj7 — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 3 janvier 2018

16h55 - Les digues de Wimereux et Ambleteuse, dans le Pas-de-Calais, ont été pulvérisées par les vagues et la houle en début d'après-midi. Le coefficient de marée était particulièrement élevé et les risques de submersion marine étaient et restent toujours très importants. Lors d'une précédente tempête en 2014, une partie de la digue de Wilmereux avait déjà été endommagée et des réparations provisoires avaient coûté 100 000 euros.



16h23 - Quels sont les réflexes à adopter face à une coupure d'électricité ? Alors que 225 000 foyers sont concernés par des coupures, le ministère de l'Intérieur a publié plusieurs conseils. Ainsi, le gouvernement invite à débrancher les appareils électriques et électroniques, d'éviter d'ouvrir les appareils réfrigérants, de prévoir un kit d'urgence et de ne pas laisser de bougies allumées sans surveillance.

¿¿¿¿ Tempête #Eleanor : 36 départements toujours en #vigilanceorange #vents violents et/ou #vagues submersion. De nombreux foyers impactés par des coupures d'#électricité, soyez prudents et adoptez les bons réflexes ¿¿ pic.twitter.com/ZWfHLB6SW3 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 3 janvier 2018

16h16 - Météo France a réduit le nombre de départements en vigilance orange à 24 contre 36 depuis le début de la matinée. La vigilance est cependant très accrue sur la Corse, les départements côtiers de l'Atlantique et de la Manche, le sud-est, une partie des Alpes et la Franche-Comté.



16h10 - Comme indiqué précédemment, un jeune skieur a perdu la vie ce mercredi vers 12h30, sur le domaine skiable de Morillon, en Haute-Savoie. Le jeune homme de 21 ans a été victime d'une chute d'un arbre, lié à la tempête Eleanor. Selon la préfecture de Haute-Savoie, il descendait une piste verte avec des amis "lorsque plusieurs arbres sont tombés sur son passage." Une enquête a été ouverte pour déterminer si la piste skiable était ouverte ou non au moment du drame.



16h03 - A Strasbourg (Bas-Rhin), la cime du célèbre sapin de noël ne résiste pas aux rafales : 1,50 mètres de l'arbre s'est brisé sous la violence du vent. Heureusement, il ne s'est pas détaché et un périmètre de sécurité a pu être mis en place autour de la place Kleber. C'est le troisième sapin installé par les Strasbourgeois cette année.

La cime du grd sapin #Strasbourg n'a pas résisté #Eleanor

Elle s'est repliée sr 1m50

Par précaution périmètre sécurité élargi au pied sapin pic.twitter.com/nxv3Q4FR82 — Alain Fontanel (@AlainFontanel) 3 janvier 2018

15h50 - La tempête Eleanor se dirige actuellement vers le sud-est de la France. Des rafales comprises entre 180 et 200 km/h sont attendues sur le Cap Corse et le Cap Sagro, selon Météo France.



14h52 - L'étape de mercredi du Tour de ski, un sprint prévu à Oberstdorf, en Allemagne, comptant également pour la coupe du monde de ski de fond, a été annulée en raison de la tempête, ont annoncé les organisateurs.



14h32 - Selon un bilan provisoire annoncé vers 14 heures par le lieutenant-colonel Michaël Bernier, porte-parole de la sécurité civile, outre l'homme tué, quinze personnes ont été blessées, dont 4 gravement, lors du passage de la tempête.



14h08 - La tempête Eleanor fait un mort après la chute d'un arbre dans une station de Haute-Savoie.



13h52 - Un total de 225.000 foyers étaient privés d'électricité à 12h30, alors que la tempête se déplace vers l'est de la France, après avoir touché la Bretagne, la Manche, le Nord et la région parisienne avec des rafales supérieures à 120 km/h, a annoncé le groupe Enedis.



13h20 - Météo-France a relevé des rafales à Roissy à 134 et 110 km/h à Paris, mais aussi 147 km/h à Cambrai (Nord), ainsi que 137 km/h à Dieppe, 134 km/h à Metz, 102 km/h à Lille, 107 km/h à Reims et 103 km/h à Clermont-Ferrand. "Pour Paris et Roissy, il faut remonter à 2010, à la fameuse tempête Xynthia, pour avoir des valeurs aussi fortes (...) Ca fait huit ans qu'on n'a pas eu des rafales aussi fortes en Ile-de-France", souligne Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo-France.



12h45 - Le trafic aérien a repris à Strasbourg et Bâle-Mulhouse, indique la DGAC.



12h37 - Toit d'un camion soufflé, poulailler envolé et toiture d'église sur la place d'un village... Nombreux véhicules et bâtiments ont reçu de plein fouet les rafales causées par la tempête.



12h25 - Bilan à la mi-journée : la tempête Eleanor a fait 9 blessés, dont 4 grièvement, et a nécessité 3.500 interventions de pompiers, selon les informations données par la Sécurité civile. "Parmi les quatre blessés graves se trouvent un homme qui a chuté de son toit en Seine-et-Marne, une femme qui a reçu un bloc de ciment dans le Haut-Rhin, un motard qui a heurté un arbre en Eure-et-Loir et une personne qui a reçu un arbre sur son véhicule dans l'Essonne", indique le lieutenant-colonel Michaël Bernier.



12h17 - Les stations de ski ne sont pas épargnées par la tempête. Tandis que Val Thorens a fermé des pistes, la station de Val d'Isère annonce à la mi-journée la fermeture de toutes ses remontées mécaniques.

¿¿ Toutes les remontées mécaniques du domaine sont fermées. ¿¿ All lifts are closed right now. — Val d'Isère (@valdisere) 3 janvier 2018

11h42 - Sur les lignes ferroviaires des Hauts-de-France, des Pays-de-la-Loire et de la Normandie, de nombreux dégâts causés par la tempête. La SNCF assure faire le nécessaire pour empêcher le retard des trains.

Ligne Paris Cherbourg : Pour cet incident, ça va être un peu plus long à rétablir ¿#InfrapoleNormandie @SNCFReseau pic.twitter.com/S34jM92VR7 — Brunet J Philippe (@BrunetJPh) 3 janvier 2018

11h34 - À Paris, dans le XVIIe arrondissement, un échafaudage s'est effondré au cours de la nuit.

#eleanor échafaudage effondré sans blessés à Paris pic.twitter.com/VAk943qXHo — Raphael Vantard (@raphaelvantard) 3 janvier 2018

11h23 - À Paris comme en région, il est recommandé de prendre ses précautions et d'éviter tout déplacement inutile.

¿¿¿ Tempête #Eleanor : 51 départements placés en #vigilanceorange #vents violents et/ou #vagues submersions. En #Corse, les rafales dépasseront les 150km/h à partir de cet après-midi. Prenez vos précautions et restez à l’abri ¿¿ pic.twitter.com/pn03qDt4uD — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 3 janvier 2018

11h11 - Pour des raisons de sécurité, la Tour Eiffel, en haut de laquelle des rafales à plus de 140km/h ont été enregistrées, a été fermée au public.

En raison des conditions météorologiques, la tour Eiffel est actuellement fermée au public. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation sur Twitter et sur notre page Facebook https://t.co/pXQs0xj8y7. #tourEiffel pic.twitter.com/rPbfzztlLf — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 3 janvier 2018

11h08 - Météo France a placé 51 départements en vigilance orange "vent violent" et "vagues-submersion". Retrouvez ici la liste des départements concernés et les mesures de sécurité à prendre.



11h05 - Les transports sont perturbés, notamment le transport ferroviaire en Picardie, ou encore le trafic aérien, qui est suspendu à Bâle-Mulhouse et à Strasbourg, comme l'a indiqué la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Le trafic est interrompu depuis 10H30 en raison de vents soufflant à une vitesse supérieure à 110 km/h, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la DGAC en précisant que les deux aéroports continuent d'accueillir le public en attendant un retour à la normale.



11h02 - Eleanor sévit actuellement sur le nord et l'est de la France. Quelque 200.000 foyers sont privés d'électricité en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Île-de-France, en Lorraine et en Champagne-Ardennes.