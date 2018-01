publié le 03/01/2018 à 22:43

Des stations de ski fermées qui pourraient encore l'être demain. En pleine période de vacances scolaires, les vacanciers qui ont choisi la montagne vont devoir prendre leur mal en patience pour des questions de sécurité. Avec le passage de la tempête Eleanor, on compte déjà un mort sur les pistes, un skieur tué par la chute d'un arbre ce mercredi 1er janvier en Haute-Savoie.



"Demain s'annonce très compliqué", prévient sur RTL Dominique Létang, directeur de l'Association Nationale d'Etude de la Neige et des Avalanches. "Il y a actuellement de fortes chutes de neiges sur tous les massifs, des vents extrêmement violents, et les chutes de pluie importantes en basse altitude vont humidifier le manteau neigeux et déclencher des avalanches", s'alarme le spécialiste.

Pour lui, certaines stations ont eu raison de fermer leurs portes, "parce que la montagne est impraticable". Les zones les plus critiques se situent selon lui dans "les Hautes-Alpes" et "la Haute-Savoie", ou le risque d'avalanche est maximum, soit 5 sur 5. "Il faut être très vigilant", martèle Dominique Létang, notamment en direction des touristes qui pourraient être tentés malgré tout de s'aventurer pour profiter de la neige fraîche.