Tarascon : un homme qui projetait un attentat contre des migrants mis en examen

publié le 03/07/2017 à 23:15

Un homme a été interpellé à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, mercredi 28 juin, par la gendarmerie de Tarascon, rapporte France Info. Âgé de 21 ans, l'individu a été mis en examen samedi 1er juillet pour "apologie du terrorisme" et "entreprise individuelle terroriste". L'enquête a été confiée à la sous-direction antiterroriste.



Fiché S, l'homme est proche de l'ultra droite et a un casier judiciaire dû à des violences et à des dégradations à l'aide d'engins incendiaires. Sur les réseaux sociaux, il avait rendu hommage au terroriste norvégien Anders Behring Breivik, qui avait tué 76 personnes en juillet 2011 sur l'île d'Utoya. D'après des messages qu'il aurait posté sur les réseaux sociaux, l'homme souhaitait passer à l'action et viser un groupe de migrants ou des jihadistes.

Ce week-end, une deuxième personne proche de la droite la plus extrême a été arrêtée. Cette dernière, arrêtée dans le Val-d'Oise, n'avait aucun lien avec l'homme de 21 ans arrêté dans les Bouches-du-Rhône. Âgé de 23 ans, il projetait d'organiser un attentat visant Emmanuel Macron lors des cérémonies du 14 Juillet. En garde à vue, il a expliqué aux policiers avoir voulu réaliser un geste politique en attentant à la vie du président de la République.