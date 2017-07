publié le 03/07/2017 à 00:48

Huit personnes auraient été légèrement blessées dans une fusillade, dimanche 2 juillet vers 22h30, dans le quartier de la Grange d'Orel à Avignon (Vaucluse). L'attaque aurait eu lieu devant la mosquée Arrahma, rue Barcelona, et un snack en face du bâtiment. Selon La Provence, qui rapporte l'information, des gens sortaient de la mosquée lorsque deux hommes encagoulés seraient arrivés à bord d'une Renault Clio, et auraient commencé à tirer devant la foule.



Toujours selon le journal local, l'un des deux hommes serait descendu du véhicule et tous les deux auraient ouvert le feu, dispersant la foule. L'un utilisait une arme de poing et l'autre un fusil. Au moins quatre personnes auraient été blessées à ce moment-là, dont deux légèrement. Cinquante mètres plus loin, une famille de quatre personnes aurait elle aussi reçu des éclats depuis son appartement du deuxième étage où elle se trouvait. Une fillette de 7 ans serait légèrement blessée. Les deux auteurs de l'attaque, en fuite, sont recherchés.

Un possible règlement de comptes

Le quotidien de presse régionale rapporte que la police écarte la piste terroriste, tandis qu'une magistrate du parquet d'Avignon évoque l'hypothèse d'un règlement de compte ou d'une querelle entre jeunes. De fait, il serait possible que l'attaque ait visé des jeunes regroupés dans la rue, et pas es fidèles qui quittaient la mosquée.