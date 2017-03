publié le 13/03/2017 à 08:18

La SNCF ouvre ses ventes pour l'été. On en sait plus sur les tarifs qu'elle va pratiquer sur la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux. La facture, il faut aller la chercher tout au bout du communiqué de cinq pages, publié discrètement au matin du 13 mars à l'aube. Les nouveautés sont peu détaillées et tiennent en quatre lignes : il faudra payer 10 euros de plus par trajet a partir du 2 juillet pour faire Bordeaux-Paris en un peu plus de deux heures. Beaucoup de voyageurs achètent l'aller-retour : cela ferait 20 euros à débourser en plus.



Un prix loin d'être négligeable dans un budget, d'autant que la SNCF précise que ce n'est qu'une moyenne. Sur certains TGV à certaines heures, l'augmentation serait supérieure à 10 euros. Jusqu'à combien, on l'ignore : la SNCF ne donne aucun exemple précis. L'an dernier, la mise en service de la ligne à grande vitesse Paris–Strasbourg n'avait donné lieu qu'à une augmentation uniforme de 3 euros par billet. Concernant le TGV Bretagne, qui ouvrira également en juillet, la hausse moyenne entre Paris et Rennes sera de 6 euros.

À écouter également dans ce journal

- J-41 avant premier tour de l'élection présidentielle. François Fillon est convoqué le 15 mars chez les juges qui pourraient le mettre en examen dans l’enquête sur les soupçons d'emploi fictif de sa femme à l'Assemblée nationale. Le candidat Les Républicains réagit dans Les Échos à l'affaire des costumes, révélée le 12 mars par le Journal du dimanche : "Oui, un ami m'a offert des costumes en février. Et alors ?" s'interroge-t-il.

- Un collectif de personnalités touchées par le handicap adresse le 13 mars une lettre aux candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils s'emparent du sujet, complètement éludé dans cette campagne selon eux.



- La France aurait-elle dû empêcher le meeting à Metz du ministre turc des Affaires étrangères le 12 mars ? Jean-Marc Ayrault invoque le régime de la liberté de réunion et explique qu'il n'y avait selon lui pas de menace avérée à l'ordre public.



- Nouveau procès pour Carlos, jugé à partir du 13 mars à Paris pour l'attentat du drugstore Publicis, qui a fait deux morts et des dizaines de blessés le 15 septembre 1974 dans la capitale française.



- 38 morts et 13 blessés en Haïti dans la nuit du 12 au 13 mars, après qu'un autobus a foncé dans la foule dans la ville des Gonaïves.



- Aux États-Unis, le sénateur républicain John McCain met Donald Trump au défi de prouver que Barack Obama l'a placé sur écoute.