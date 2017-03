SNCF : les trains iDTGV vont disparaître avant la fin de l’année 2017

publié le 07/03/2017 à 02:34

La filiale iDTGV va disparaître d’ici la fin de l’année 2017. Elle concernait des trains à destination des villes les plus touristiques du sud de la France. Les billets iDTGV étaient par ailleurs vendu uniquement sur internet. "Entre le TGV classique et le TGV low-cost Ouigo, ce produit n’était pas très clairement identifié par nos clients", Antoine de Rocquigny directeur finances, stratégie et juridique chez Voyages SNCF, au Parisien.





Selon les informations du quotidien, les trains iDTGV cesseront d’abord de circuler sur les lignes du sud-ouest de la France à partir du début du mois de juillet, puis la mesure sera étendu au sud-est à la mi-décembre. La direction de la SNCF a par ailleurs assuré qu’il n’y aurait pas de "licenciement sec" parmi les 70 salariés travaillant sur cette filiale. "Mais si certains souhaitent partir, on verra quelles mesures d’accompagnements on peut mettre en place", précise Antoine de Rocquigny dans Le Parisien.

Depuis sa création en 2004, la filiale iDTGV avait notamment servi de laboratoire à la compagnie ferroviaire. On y avait notamment expérimenté certaines formules de carte illimitée, ou encore le système de contrôle des billets à quai, et non à bord des rames. Cette innovation est d’ailleurs en train de se généraliser sur l’ensemble du réseau TGV. Avec une trentaine de trains par jour, la filiale iDTGV représentait environ 4% de l’offre TGV de la SNCF.