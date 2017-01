ÉCLAIRAGE - La SNCF a précisé les modalités de son abonnement "illimité" destiné aux 16-27 ans. Une offre à 79 euros pour inciter les jeunes à prendre le train.

Crédit : AFP / SEBASTIEN BOZON Un TGV (illustration)

par Claire Gaveau publié le 26/01/2017 à 08:00

Une nouvelle carte pour inciter les jeunes à prendre le train. La SNCF a annoncé ce mercredi 25 janvier le lancement de sa dernière carte de voyage pour les 16-27 ans. La société française propose une carte de voyage illimitée moyennant un abonnement de 79 euros par mois. Un nouveau forfait mensuel exclusivement réservé aux 16-27 ans afin de reconquérir cette tranche d'âge qui a quelque peu délaissé le transport ferroviaire pour se tourner vers le covoiturage, ou encore le bus, généralement moins cher.



Rien à voir cependant avec la carte de réduction destinée aux 12-27 ans. Cette dernière, qui permet de payer entre 25 et 50% moins cher ses billets, est toujours d'actualité et n'est pas amenée à disparaître alors qu'elle est prisée par près d'un million d'utilisateurs selon les chiffres donnés. Ce nouvel abonnement vient compléter cette offre pour les jeunes mais grands voyageurs.

Quels trains sont concernés ?

Les détenteurs d'un forfait TGVMax pourront voyager "tous les jours, vers toutes les destinations TGV et Intercités, soit 250 au total, même les jours de grand départ", a expliqué Rachel Picard, responsable SNCF. Ainsi dans un communiqué, la société promet "100% des destinations TGV et Intercités, 100% des jours, sur 94% des trains". Seuls certains trains à "très forte affluence, très prisés des professionnels" seront exclus de cet abonnement mensuel.



En revanche, méfiance, cette carte n'est pas valable dans les TER, les Intercités accessibles sans réservation, ou encore les OUIGO et IDTGV.

#TGVMax, un vraie révolution : donner aux 16-27 ans le pouvoir de voyager TOUS LES JOURS vers TOUTES les destinations #TGV ! pic.twitter.com/Hh2GxLIUCZ — Rachel Picard (@RPicard_SNCF) 25 janvier 2017

Comment réserver son train ?

Un simulateur est disponible en ligne (bien que la page affichait un message d'erreur lundi soir, ndlr) afin de visualiser l'ensemble des trains ouverts à la réservation dans les jours et mois à venir. Mais chaque réservation se fait sur la plateforme voyage-sncf.com ou encore sur trainline.fr. Tout est désormais enregistré de manière "100% digitale" grâce au numéro d'abonné. Adieu les billets ou carte de paiement, tout est disponible via son smartphone.



Ainsi, un même compte pourra cumuler jusqu'à six réservations en même temps. Cependant, afin d'éviter toute réservation abusive, la SNCF a limité les réservations à une seul par jours. Autre point positif, cet abonnement permet d'annuler sans frais jusqu'à la dernière minute.

Comment s'abonner ?

Cet abonnement est exclusivement disponible en ligne. Les jeunes devront se connecter sur le site de la SNCF et remplir plusieurs champs pour renseigner leur nom, prénom, adresse et mail. Lors de la première inscription, et une fois ces renseignements donnés, chaque utilisateur devra fournir le scan d'une pièce d'identité afin de justifier leur âge. Pour toute inscription avant le 28 février, la SNCF laisse un tarif spécial avec un premier mois à seulement un euro avant d'atteindre le tarif classique de 79 euros les mois suivants.



Enfin, si l'abonnement TGVMax est conclu pour une durée de douze mois, la SNCF permet de résilier son abonnement après trois mois d'engagement. Toutefois certaines conditions sont demandées par la société française qui annonce à 20 minutes des frais de dossier à hauteur de 15 euros. Après un an d'abonnement, le renouvellement est mensuellement tacite, précise la SNCF alors que la résiliation sera dès lors gratuite.