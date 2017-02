Alstom : la commande de 15 rames TGV devant un blocage juridique

INVITÉ RTL - Olivier Kohler, représentant CFDT d'Alstom, est inquiet pour la suite de projet qui doit permettre à l'État de sauver le site de Belfort.

Pour sauver le site Alstom de Belfort, le gouvernement a promis en octobre dernier l'achat de 15 rames TGV pour un montant de 400 millions d'euros. Mais dans une note, les juristes du ministère de l'Économie et des Finances ont bloqué le projet. "On est inquiet. Plus ça prendra du temps, plus les engagements pris le 4 octobre seront remis en cause. On espère qu'une décision sera prise rapidement pour assurer la pérennité de l'établissement", indique Olivier Kohler, représentant CFDT d'Alstom à Belfort, invité de RTL Midi.



Une réunion est programmée la semaine prochaine à Bercy, en présence de Christophe Sirugue, secrétaire d'État en charge de l'Industrie. "Que les fonctionnaires de Bercy veuillent des garanties sur les commandes, je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas que ça remette en cause un acte politique", insiste Olivier Kohler, qui fait part de l'inquiétude grandissante des salariés d'Alstom.



L'une des solutions envisagées pour sortir de cette situation serait de lancer un appel d'offres, qui reste incertain. Les salariés étaient-ils au courant d'un possible blocage juridique ? "Ça a été abordé, répond Olivier Kohler. Mais on ne pensait pas que ça allait mettre autant de temps. On ne veut pas arriver à l'élection présidentielle sans que les commandes ne soient actées". Avec l'éventualité, en cas de changement de majorité, d'un abandon du projet.