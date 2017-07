publié le 04/07/2017 à 10:57

Les femmes dépensent beaucoup en shopping, les hommes dépensent moins que les hommes pour les loisirs, les personnes âgées paient davantage en espèces... Certaines idées reçues ont la vie dure. Ce mardi 4 juillet, Cofidis publie une enquête pour faire tomber certains préjugés quant à la manière dont vivent les Français.



Ainsi, si deux Français sur trois pensent que les femmes dépensent beaucoup d'argent en shopping, elles sont en réalité dans la moyenne nationale avec 108 euros pour les habits, chaussures ou cosmétiques. De plus, près d'un Français sur deux estiment qu'elles dépensent plus que les hommes pour les loisirs. Or, c'est faux. Avec 155 euros en moyenne, ces derniers dépensent environ 45 euros de plus que les femmes.

Autre idée reçue ? Les dépenses des jeunes pour les vacances et les week-ends. Si deux Français sur trois estiment qu'ils dépensent beaucoup, dans la réalité, les faits sont différents. Ainsi 42% des jeunes dépensent plus de 300 euros par personne et par semaine, contre 61% des Français en moyenne. Les "bons plans" sont en effet de plus en plus prisés de la jeune génération. En revanche, cette dernière a tendance à acheter davantage d'objets inutiles. 40% des jeunes déclarent avoir acheté quelque chose dont ils ne se sont pas servis au cours du dernier mois contre 30% des Français.

Carte bancaire, espèces ou chèque ?

Mais alors, comment paie chaque génération ? Si 66% des Français pensent que les seniors préfèrent payer en argent liquide, en réalité, ces derniers privilégient largement la carte bancaire, considérée comme sécurisée. Elle demeure le moyen de paiement numéro 1 des Français alors que le paiement sans contact a également été adopté par certains seniors.



Si l'argent liquide reste malgré tout très utilisé, notamment chez les jeunes, un des moyens de paiement tend petit à petit à disparaître : le chèque. S'il fait encore de la résistance chez les seniors, ce dernier ne séduit pas les jeunes qui ne l'utilisent quasiment jamais.