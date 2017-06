publié le 26/06/2017 à 07:38

Les Français ont-il du mal à gérer leur argent ? Selon une enquête de Panorabanques, comparateurs d'établissements bancaires, environ six Français sur 10 se retrouvent dans le rouge vif, c'est à dire au delà de leur découvert autorisé, au moins une fois par an. Certaines situations sont plus dramatiques que d'autres, note toutefois Guillaume Clavel, le président de Panorabanques. "Les Français souhaitent demander une autorisation de découvert à leur banque, et souhaitent une souplesse de gestion, mais on a un peu plus d'un quart d'entre eux [23 % environ, ndlr] qui est dans le rouge vif au moins une fois par mois", explique-t-il. Au final, seulement 40 % des Français ne dépassent jamais leur découvert autorisé.



Un dépassement qui concerne toutes les catégories sociales, souligne Guillaume Clavel. "Tout le monde est affecté, les plus modestes qui ont traditionnellement plus de mal à faire face, mais aussi les plus aisés qui ne savent pas gérer leur argent", précise-t-il. "Étonnamment", les femmes sont davantage touchées que les hommes.

Une situation qui s'améliore

Mais la situation est loin de s'aggraver, bien au contraire. En France, indique Guillaume Clavel, "on a plutôt une moindre utilisation du découvert". Notamment car, dit-il, les banques ont mis en place ces dernières années plusieurs outils et instruments de gestion des comptes à destination de leurs clients. Les applications bancaires sont aujourd'hui très répandues, "avec des outils comme des systèmes d'alarmes qui facilitent la gestion". Par ailleurs, "les Français ont pris conscience que le découvert a un coût important", observe l'analyste. Du fait des commissions d'intervention, les Français paient en moyenne 60 euros par an leur dépassement de découvert.