McDonald's va proposer des couverts et des burgers de luxe

On a tous pris plaisir à dévorer un hamburger avec ses doigts. McDonald's brise les codes et va proposer du "gourmet" et des couverts. C'est du jamais vu pour l'enseigne de fast-food depuis son implantation en France il y a 38 ans. La stratégie du groupe américain évolue notamment pour s'adapter aux nouvelles demandes des consommateurs. McDonald's reste le numéro un des leaders du secteur, mais le marché du burger est très disputé, notamment avec les nouveaux entrants en France comme Five Guys et Burger King.



"Il y a un réel engouement en France pour les burgers gourmets, donc on a eu envie de répondre à cette demande en proposant cette nouvelle gamme "Signature", proposée avec des couverts, mais pas seulement", explique Xavier Royo le vice président marketing France. Entendez par là des ingrédients inédits avec l'espoir de conquérir de nouveaux clients.

Ces burgers premiums accompagnés de couverts seront proposés à partir de 11,50 euros. Des prix plus élevés que les célèbres Big Mac. Mais pour ce tarif là la présentation est soignée. "Il sera déposé dans une boîte noire, une forme d'écrin, qui permettra également d'accueillir les frites et des couverts", ajoute Xavier Royo. Et pour parfaire cette montée en gamme, il sera également possible de se faire servir cette formule directement à table dans tous les restaurants qui proposent ce service.