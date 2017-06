Pourquoi les prix des croissants et des brioches risquent d'augmenter ?

publié le 12/06/2017 à 16:45

Va-t-on avoir de plus en plus en plus de mal à mettre du beurre dans les épinards ? C’est en tout cas ce que craignent les boulangers devant l’augmentation effarante des cours mondiaux du beurre, qui ont tout bonnement doublé en un an. Alors que cette hausse devrait se poursuivre dans les prochains mois, certaines filières de l’industrie agro-alimentaires commencent s’inquiéter.



"Ces niveaux de prix sont tout à fait inédits. Le prix du beurre, certes volatile, n’avait jamais atteint

de tels sommets", s’inquiète la Fédération des Entreprises de Boulangerie (FEB) dans un communiqué. La pénurie de beurre apparaît comme une vraie menace pour la fin de l’année et entraîne un vent de panique sur les marchés. Le beurre est en effet un produit essentiel pour les artisans-boulangers. "Les prix aux consommateurs des croissants, tartes et brioches vont devoir être revus à la hausse", s’alarme ainsi Matthieu Labbé, délégué général de la FEB auprès du Parisien. "Notre inquiétude, c'est aussi de ne plus pouvoir trouver de beurre dans les prochains mois et que nos lignes de production soient à l'arrêt", ajoute le représentant de la FEB, dont le chiffre d'affaires annuel de 8,5 milliards et qui représente près 38.000 emplois en France.

Derrière cette soudaine envolée des prix du beurre, Le Dauphiné Libéré pointe une pénurie de lait face la hausse de la demande des pays asiatiques. À l’échelle internationale, la demande de lait serait supérieure à l’offre, entraînant de ce fait une hausse mécanique des prix. Pour faire face à cette crise, la FEB "en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la filière et notamment les acteurs de la grande distribution et de la restauration pour que les fabricants puissent rapidement répercuter dans leurs prix cette hausse". Les amateurs de croissants et de brioches risquent donc de voir leur budget pâtisserie s’alourdir.