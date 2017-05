publié le 25/05/2017 à 08:51

L'euro n'est pas seul responsable dans l'augmentation des prix, mais également les nouveaux modes de consommation. "Depuis une quinzaine d'années, la part du revenu disponible brut, la part incompressible, celle dont les gens ont l'impression de devoir payer sans pouvoir avoir de marge de manœuvre, c'est cette part-là qui a augmenté", explique Pascal de Lima, économiste et enseignant à Sciences Po.



"Avec les effets de mode, avec les vacances, avec les iPhone, les applications payantes, les assurances, finalement, cette part incompressible, ce n'est plus uniquement que le loyer et les dépenses alimentaires, c'est aussi autre chose qui fait que les gens ont l'impression que les prix ont augmenté. C'est parce qu'on intègre de plus en plus de besoins qui sont considérés aujourd'hui 'de base'", estime Pascal de Lima.