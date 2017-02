Services publics locaux : des Français satisfaits, mais inquiets pour l'avenir

publié le 20/02/2017 à 06:00

Plus de la moitié des Français (54%) sont satisfaits des services publics locaux, mais les trois quarts pensent qu'ils vont "plutôt se détériorer" à l'avenir, selon un sondage Odoxa diffusé lundi 20 février. Selon ce baromètre réalisé pour l'Institut de la gestion déléguée et la presse régionale, 55% des personnes interrogées estiment que la situation de ces services est "meilleure" en France comparée aux autres pays européens.



Ils sont aussi 74% à juger que les questions concernant l'investissement public dans les services publics locaux et nationaux sont "rarement" évoquées dans les débats politiques et électoraux. Pourtant, une nette majorité - 60% des sondés - déclare que ce sujet est "assez important" à leurs yeux pour les élections présidentielle et législatives en 2017.

Des services publics locaux encore méconnus

Enfin, ils sont 72% à ne pas comprendre dans quels services publics locaux et nationaux les candidats qui souhaitent réduire la dépense publique comptent le faire. Et près de six Français sur dix (59%) disent que les propositions des candidats sur ces questions auront un impact sur leur choix au moment du vote.

Parmi les services publics locaux qui doivent obligatoirement être pris en charge par la commune, on retrouve les services de distribution de l’eau potable et d'assainissement, de traitement des ordures ménagères, le service des pompes funèbres, ou la défense contre l’incendie.