Le combat de Virginie Lemoine pour la défense des droits des homosexuels

publié le 18/02/2017 à 14:12

Femme de Théâtre, Virginie Lemoine a une triple actualité. Elle est à l’affiche de la pièce "Piège mortel" au Théâtre La Bruyère à Paris et travaille à la mise en scène de deux spectacles, "Le bal" et "31".



Celle qui a connu le succès avec la série "Famille d’accueil" sur France 3 pendant quinze ans (2001 à 2005) détaille les grandes lignes de l’intrigue de "Piège mortel" : "C’est un écrivain de polar qui veut retrouver le succès. Et il reçoit une pièce extraordinaire d’un jeune auteur qu’il a eu en stage d’écriture. Il le convoque et il agite devant sa femme le spectre de l’éliminer. Personne ne sait qu’il a écrit cette pièce, alors pourquoi pas le supprimer. Le succès est juste là pour lui."

Virginie Lemoine, 56 ans, a été élevée par son grand frère homosexuel. La défense des droits des homosexuels fait partie de ses combats. "Tout ce qui procède du jugement hâtif me bouleverse. J’ai la naïveté de penser que les personnes qui sont opposées au mariage ou à l’adoption de couples homosexuels sont mal informée ou ont peur. J’ai vraiment à cœur de témoigner", explique la comédienne, invitée du Journal Inattendu.