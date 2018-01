Sécurité routière : des récompenses "à l'étude" pour les bons conducteurs

publié le 09/01/2018 à 23:29

"La sécurité routière c'est des morts et des souffrances", pose le délégué interministériel à la sécurité routière Emmanuel Barbe au micro de RTL. "Neuf par jour, c'est intolérable. L'objectif du Premier ministre est de sauver des vies."



Si l'abaissement de la limitation de vitesse sur route secondaire, de 90 à 80 km/h a été fortement commenté, ce n'est pas la seule mesure annoncée par Édouard Philippe ce mardi 9 janvier. "Le portable au volant c'est un domaine de parité homme-femme, mais vers le bas. Les femmes sont de très bonnes conductrices, sauf pour le téléphone, où elles rejoignent en incurie les hommes. Le téléphone est une addiction et on ne sait plus très bien comment lutter contre ce phénomène".

La solution apportée par le gouvernement se veut beaucoup plus sévère mais mesurée. La sanction du retrait de permis n'intervient que si on commet une infraction en même temps. "Cela reste 135 euros d'amende et un retrait de trois points", précise Emmanuel Barbe. "L'idée, c'est de marquer les esprits."

Des récompenses pour les bons conducteurs ?

Si certaines mesures font grincer des dents chez les automobilistes, d'autres en revanche pourraient être bien accueillies. Les bons conducteurs pourraient être récompensés. "C'est polémique, puisque certains trouvent que respecter les règles est un devoir. Mais 80% des Français ont 12 points sur leur permis."



30 millions de personnes ont douze points depuis plus de quatre ans. La question pourrait être posée au Conseil National de la sécurité routière. Des points bonus pourraient être attribués ou un système de sursis.