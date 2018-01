publié le 09/01/2018 à 19:47

Vitesse maximale sur les routes secondaires à double sens, permis de conduire "retenu" en cas d'infraction commise téléphone en main, installation d'un éthylotest anti-démarrage pour les récidivistes... Le gouvernement veut frapper fort. En clôture d'un Conseil interministériel de sécurité routière, Édouard Philippe a officialisé la mise en place d'un plan de 18 mesures visant à faire reculer le nombre de morts sur les routes.



Les chiffres de la mortalité routière, publiés chaque mois, sont repartis à la hausse depuis le plus bas historique de 2013 (3.268 contre 3.477 tués en 2016). La France n'a plus connu de hausse aussi durable depuis 1972. "L'insécurité routière n'est pas une fatalité", a martelé le Premier ministre, regrettant que "sur la période des fêtes, 105 personnes ont perdu la vie sur les routes de France".

La vitesse abaissée de 90 à 80 km/h

C'est la mesure phare annoncée par Édouard Philippe. L'abaissement de la vitesse sur certaines routes. La vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires à double sens et sans séparateur central va donc passer de 90 à 80 km/h et ce à compter du 1er juillet prochain. Selon les chiffres officiels, les routes à double sens hors agglomération ont en 2016 concentré 55% des accidents mortels (1.911 tués).

Exception à cette mesure, qui permettrait selon lui de sauver "entre 350 et 400 vies par an", les portions de routes de deux fois deux voies sans séparateur central resteront limitées à 90 km/h, a précisé le Premier ministre

Une permis "retenu" en cas d'usage du téléphone

Concernant l’usage du téléphone au volant, Édouard Philippe a confirmé le durcissement des sanctions, comme RTL vous le révélait ce mardi 9 janvier. Les forces de l’ordre pourront désormais "retenir" le permis d’un conducteur si celui-ci cumule l’utilisation du téléphone au volant et la commission d’une infraction.

Un éthylotest anti-démarrage

Et le gouvernement ne s'arrête pas là. Pour lutter contre l'alcool au volant, Édouard Philippe a également décidé de faire évoluer la législation en mettant en place un éthylotest anti-démarrage. Tous les conducteurs concernés par un second retrait de permis pour alcoolémie devra obligatoirement installer ce nouveau dispositif à bord et se soumettre à un suivi médical.



En revanche, l'usage de l'éthylotest dans sa boîte à gant n'est plus obligatoire car cette mesure est jugée inefficace par les autorités.

Des passages piétons davantage surveillés

Les piétons ne sont pas oubliés par le gouvernement. Pour davantage les protéger, Édouard Philippe a annoncé la possibilité de "vidéo-verbaliser" les infractions liées au non-respect de la priorité d'un piéton engagé. Les sanctions seront aussi renforcées.