publié le 05/01/2018 à 23:37

C'est une terrible affaire. Dans le Cher, une petite fille de 6 ans est dans le coma, après avoir été battue. Sa mère et son beau-père ont été placés en garde à vue, et trois autres membres de sa famille sont également mis en examen. La fillette avait été déposée à l'hôpital de Bourges, le corps couvert d'ecchymoses, de traces de brûlures et de morsures. Son pronostic vital est engagé.



Martine Brousse, présidente de l'association La Voix de l'Enfant, a décidé de se porter partie civile, car pour elle, les services de l'État ont une nouvelle fois failli. "On avait le sentiment qu'on allait démarrer une année 2018 où on protégerait mieux les enfants, où on appliquerait les lois et les textes, et cette nouvelle année s'ouvre par cette affaire dramatique", déplore-t-elle.

Et d'ajouter : "Il faut parler avec le respect de la présomption d'innocence, mais on a le sentiment qu'il y a eu de nouveaux dysfonctionnements qui ont fait qu'on n'a pas pu, on n'a pas su, en tout les cas qu'on n'a pas protégé cette petite fille qui est en train de lutter pour vivre." Car son petit frère, âgé de 5 ans, avait lui été placé dans une famille d'accueil l'été dernier. Leurs parents étaient sous surveillance, d'après les premières informations de l'enquête.