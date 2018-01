Le SMS a encore de beaux jours devant lui, estime une spécialiste

et Marie Moley

La pratique du SMS pour souhaiter la bonne année est-elle en voie d'extinction ? Lors du dernier réveillon du Nouvel An, seulement 200 millions de SMS ont été envoyés à travers le monde, contre 1 milliard il y a encore 5 ans.



Mais pour Stéphanie Baghdassarian, directrice de recherche chez Gartner, une entreprise de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées, "il ne faut pas tuer le SMS trop vite". Selon elle, le texto reste le "canal le plus universel pour communiquer", malgré l'apparition d'autres moyens de communication.

"On a les réseaux sociaux qui prennent du trafic, mais on a surtout vu l'ampleur prise par les messageries instantanées telles que Whatsapp, ou Messenger sur Facebook", poursuit la spécialiste, qui cite aussi Snapchat, "qui a beaucoup de succès chez les ados et les grands ados".

Mais cela ne signera pas pour autant la mort du SMS pour l'an prochain, "surtout au niveau mondial, notamment dans les pays émergents où les smartphones ne sont pas encore bien installés", conclut Stéphanie Baghdassarian.