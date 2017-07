et La rédaction numérique de RTL

publié le 05/07/2017 à 08:07

Les résultats du baccalauréat 2007 seront publiés ce mercredi 5 juillet entre 8 et 10 heures selon les académies. Florence, une auditrice qui a eu son bac C il y a 35 ans avait décidé de repasser l’examen emblématique du système scolaire français s’était fixé "un petit challenge personnel" en tentant d’obtenir le bac cette année, attend donc un verdict imminent.



"Je vais attendre les résultats à la maison, ça devrait être officialisé vers 9 heures", confie-t-elle. Pour ce nouvel examen, elle a choisi de passer un Bac ES, qu’elle considère comme un bac qui est ancré dans l’actualité. “Je m’étais fixé le challenge d’avoir la mention, ça va être ça l’enjeu”, énonce Florence qui est assez confiante sur l'obtention du diplôme.



À 35 ans d’écart, les deux examens lui paraissent difficilement comparables : "Ce n’était pas le même bac, on nous demande des choses différentes". Les épreuves d’histoire géo reposent moins sur le "par cœur", tandis que les sciences éco constituaient pour elle "un exercice nouveau". Après la publication des résultats, Florence compte bien se rendre au lycée Sainte Agnès à Angers, pour remercier les enseignants qui l’ont accompagné dans cette aventure. Comme Florence, 720.000 lycéens découvriront les résultats du baccalauréat ce mercredi.