publié le 25/06/2017 à 21:29

L'édition du baccalauréat 2017 s'apparente à un marathon pour certains lycéens parisiens. 61 élèves de terminale ES spécialité maths devront en effet repasser l'épreuve de mathématiques. En cause, le vol de la sacoche du correcteur, selon une information du Parisien. Si 44 bacheliers ont déjà été avisé de cette fâcheuse situation dimanche 25 juin dans la soirée, 17 vivront encore dans l'insouciance jusqu'à lundi 26 juin.



Les malheureux plancheront le mercredi 28 juin sur cette épreuve importante au coefficient 7. Le ministère de l'Éducation nationale assure que ceux qui ne peuvent "vraiment pas" être présents ce jour-là ne seront pas pénalisés et pourront sortir leur calculatrice et compas le 12 septembre lors des sessions de rattrapage. Autre certitude : cet épisode n'aura aucune incidence sur les voeux APB (admission post-bac).

"Il y a déjà eu par le passé quelques cas de vol, mais c'est vraiment très rare", confie le ministère au quotidien. Mardi 20 juin, la rue de Grenelle indiquait que 18.000 candidats au baccalauréat technologique ayant l'espagnol en première langue étrangère allaient devoir repasser cette épreuve vendredi 23 juin. Le sujet avait déjà été donné lors de la session de septembre 2016, une session dite de remplacement qui est organisée tous les ans pour les lycéens n'ayant pas pu passer cet examen en juin.