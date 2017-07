Résultats bac 2017 : à quoi servent les jurys ?

publié le 04/07/2017 à 11:07

Même lorsque la dernière minute approche, il reste de l'espoir. Le 5 juillet seront rendus publics les résultats du baccalauréat 2017. Quelques jours avant donc, des jurys se réunissent afin de statuer le plus clairement, et le plus honnêtement possible sur les cas de certains candidats à l'examen. Dans le système éducatif français, c'est en effet à eux que revient la lourde tâche d'admettre ou non un élève dès le premier tour, ou bien de l'envoyer au rattrapage ou encore même de le recaler directement.



Les jurys se réunissent selon un calendrier fixé par leur propre académie. Après l'examen d'un dossier d'un candidat, ils peuvent lui accorder, ou non, les quelques dixièmes de point manquant pour l'obtention, le rattrapage voire même l'obtention d'une mention. Ces jurys sont composés de centaines d'enseignants qui, à travers le pays, sont mobilisés pour ce rôle très particulier : trancher le sort d'un candidat au baccalauréat.

Chaque centre d'examen possède un jury composé de 15 à 40 professeurs, et encadré par un universitaire. Toutes les disciplines faisant l'objet d'un examen sont intégrées à ce jury qui peut avoir reçu des directives de la part du rectorat duquel il dépend. "En quelques heures, nous pouvons examiner le cas de cinq cent candidats", indique anonymement dans Le Monde un correcteur soumis à un devoir de réserve.

Candidats sur la ligne

Avant que le jury ne statue, une commission d'harmonisation est en charge d'examiner les moyennes de notes attribuées par chaque correcteurs afin de s'assurer que les écarts de l'un à l'autre ne soient pas trop importants. Aussi, indique le directeur de la Maison des examens en Île-de-France Vincent Goudet dans le quotidien, la commission peut être amenée à demander à un correcteur de revoir sa notation à la hausse ou à la baisse "dans un souci d'équité envers les candidats". Cependant, le jury est le seul à avoir le dernier mot.



Les jurys d'examens ne s'intéressent pas à tous les dossiers de candidats, et certainement pas de la même manière. La plupart sont traités rapidement. Mais certains retiennent l'attention lorsqu'il s'agit de candidats "sur la ligne". "Nous examinons le profil des candidats dont l'évaluation les classe à la limite d'un seuil", explique Vincent Goudet. D'où l'intérêt pour le jury de pouvoir ajouter les quelques dixièmes de point manquants pour valider le passage au premier tour d'un élève, ou lui permettre de passer les oraux de rattrapage ou encore de lui accorder une mention. Pour certains, le jury insère en réalité une touche de contrôle continu dans le baccalauréat, car ce qui permet la décision finale du jury reste le dossier scolaire de l'élève. Un accident de parcours en période de stress ne représentant pas nécessairement le niveau d'un élève, l'examen de ce dossier peut jouer en la faveur du lycéen.