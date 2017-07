publié le 04/07/2017 à 17:33

On connaît l'amour de la littérature d'Edouard Philippe et on sait combien l'éducation est une priorité pour le président Emmanuel Macron. C'est dans cet esprit que le Premier ministre a déclaré dans son discours de politique générale vouloir réformer le baccalauréat et qu' "une concertation sera lancée dès la rentrée prochaine, pour resserrer les épreuves finales autour d'un plus petit nombre de matières et définir ce qui relève du contrôle continu".

Moins d'un an de concertation, donc, car le premier ministre souligne qu'elle aboutisse "avant septembre 2018, pour une mise en oeuvre complète de cette réforme pour le bac 2021".

L'ancien maire du Havre égratigne au passage les résultats actuels de l'examen français. "Nous dépensons bien plus que les autres pays pour le lycée, notamment parce que notre système est rigide et conçu autour du baccalauréat, mais nous conduisons 60% de bacheliers à l'échec en licence!", déplore-t-il.

Quant au Baccalauréat, nous le ferons profondément évoluer. Une concertation sera lancée dès la rentrée prochaine. pic.twitter.com/3UFeNWKRzC — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 4 juillet 2017

Si chaque année, le bac est de plus en plus vivement critiqué, réformer cet examen bicentenaire est une gageure : la dernière tentative de réforme remonte à 2004 et a vite tourné court.

Une "ambition forte" pour la filière professionnelle

Le projet de réformer le baccalauréat avait déjà été évoqué par le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, début juin. Il déclarait vouloir "remuscler" le bac pour le rendre "plus utile" aux élèves et affirmer vouloir en faire "un tremplin pour la suite de leur parcours", davantage qu'une "évaluation finale".

Mais le Premier ministre, lors de sa prise de parole à l'Assemblée, ne cible pas seulement l'examen de fin du lycée et a également élargi son propos, évoquant son "ambition forte" pour la filière professionnelle, prônant des liens "resserrés" entre le lycée professionnel et le monde de l'entreprise.