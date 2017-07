publié le 04/07/2017 à 15:05

Le baccalauréat 2017 c'est 718.890 candidats, toutes filières confondues. Quelque 4.411 centres d'examen ont été mis en place, 2.900 sujets ont élaborés afin de parer à toutes éventualités. Depuis plusieurs jours, les 170.000 correcteurs et examinateurs ont dû se partager environ quatre millions de copies.



Les résultats du baccalauréat seront dévoilés le mercredi 5 juillet pour l'ensemble des académies, mais pas nécessairement à la même heure. De manière générale, les premiers affichages se feront à partir de 8 heures du matin. La méthode la plus traditionnelle pour découvrir si oui ou non on est devenu bachelier reste de se rendre dans son lycée. Toutefois, il se peut qu'un candidat ne trouve pas son nom sur la liste des résultats de son établissement. Auquel cas, il devra se rendre dans son centre d'examen pour vérifier sa liste sur place. Pour savoir où un candidat doit se rendre, il lui suffit de regarder ce qui est inscrit sur sa convocation aux épreuves.

Le plus rapide : internet

Les académies disposent de plateformes en ligne qui permettent de consulter sans devoir se déplacer si oui ou non on a obtenu son bac, avec une possible mention. Le numéro de candidat est nécessaire, inscrit sur la convocation, afin de pouvoir obtenir une liste des notes détaillées. Le timing reste le même que l'affichage classique. Cependant, de par un trop grand nombre de connexions, il se peut que l'accès aux admissions/non-admissions prennent davantage de temps. RTL a de son côté prévu la mise en place d'un moteur de recherche qui permettra à tout candidat de savoir si oui ou non il/elle est admis(e).

Il suffit de sélectionner sa filière, son département, et d'entrer les premières lettres de son nom de famille, ici.