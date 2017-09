publié le 21/09/2017 à 16:26

La réforme du Code du travail mobilise contre elle. Neuf jours après la première mobilisation sociale du quinquennat d'Emmanuel Macron, la CGT et Solidaires ont appelé les Français à descendre dans la rue jeudi 21 septembre. Rien que dans la capitale, la préfecture de police a recensé 16.000 participants, quand les syndicats revendiquent, eux, 55.000 personnes à battre le pavé.



Lors des manifestations du 12 septembre, entre 223.000 et 400.000 personnes avaient clamé leur mécontentement contre la réforme par ordonnances du Code du travail sur toute la France, et entre 24.000 et 60.000 personnes à Paris. La grogne ne se serait donc pas essoufflée entre les deux journées de mobilisation, ni amplifiée.

Dimanche 23 septembre, une troisième manifestation contre le projet des ordonnances, promesse de campagne, est prévue. Cette fois ce ne sont pas les syndicats qui appellent à manifester mais Jean-Luc Mélenchon à la tête de La France insoumise. Invité de RTL jeudi 21 septembre, le leader de l'opposition à gauche a tenu à rappeler au président de la République l'importance des "défilés de rue" dans une démocratie à la suite des propos tenus par Emmanuel Macron : "La démocratie ce n'est pas la rue".