publié le 21/09/2017 à 08:50

Emmanuel Macron durcit-il son discours ? C'est le sentiment de Jean-Luc Mélenchon, après les petites phrases du chef de l'État sur "les fainéants", les "cyniques" ou encore la démocratie qui "n'est pas la rue". Au micro de RTL, jeudi 21 septembre, le chef de file des députés de la France insoumise note une "attitude très dure".



"La violence du propos, nous l'entendons. Nous avons déjà été traités de névrosés aux passions tristes par un ministre, d'emmerdeurs par un autre, de fainéants et de cyniques... Il y a un vocabulaire. Ne croyez pas qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Il le fait parce qu'il est dans une offensive frontale sur tous les terrains", analyse Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, les mots employés par Emmanuel Macron traduisent une lutte des classes : "Quand il parle de 'la rue', c'est un vocabulaire très connoté. Nous sommes alors des sortes d'émeutiers, une masse confuse".



"Une élection n'est pas un blanc-seing"

"Il leur dit : 'Maintenant, il y a un chef, c'est moi et on va leur rentrer dedans", poursuit le député des Bouches-du-Rhône, considérant que "les syndicats" et "le peuple" sont visés sur plusieurs fronts : "Le logement, les retraites, le Code du travail, tout à la fois".

Jean-Luc Mélenchon estime que cette "stratégie" est tout à fait calculée : "Emmanuel Macron est intelligent, déterminé. Il n'improvise pas autant que ce que l'on pourrait croire. Il est à lui tout seul Blair et Thatcher dans une seule personne".



Enfin, le quatrième homme de la dernière présidentielle répond à Emmanuel Macron ayant affirmé que la "démocratie n'est pas la rue" : "La démocratie, c'est les élections, les actions syndicales, les défilés de rue, les marches... Tout cela existe. Une élection n'est pas un blanc-seing donné à ceux qui sont au pouvoir".