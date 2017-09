Code du travail : 53% des Français soutiennent les manifestations

publié le 21/09/2017 à 14:56

Après la mobilisation syndicale du 12 septembre, ce sont deux autres manifestations contre la réforme du Code du travail qui sont prévues ce jeudi 21 septembre et samedi 23 septembre prochains. Une mobilisation approuvée par une majorité de Français : 53% d'entre eux déclarent leur "soutien" ou leur "sympathie" à la contestation selon un sondage Elabe pour BFMTV.



Au contraire, seuls 22% des Français sont "hostiles" ou "opposés" à ces manifestations. Parmi eux, les cadres sont majoritaires : ils sont plus d'un tiers à se déclarer contre. Les ouvriers et les employés sont eux les plus fervents partisans de cette mobilisation, ils sont respectivement 60% et 59% a la soutenir ou à déclarer leur sympathie.

Plus de 8 Français interrogés sur 10 estiment que la réforme du Code du Travail "donnera plus de libertés aux entreprises". Cependant près de deux tiers d'entre eux considèrent également que cette réforme "menace les droits des salariés". Une crainte qui concerne toutes les catégories socio-professionnelles.



D'un point de vue politique ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (80%) et Benoît Hamon (79%) qui sont les plus favorables à la mobilisation. Du côté des électeurs de Marine Le Pen, ils sont plus d'un tiers à avoir voté pour elle au premier tour et à soutenir aujourd'hui les rassemblements.