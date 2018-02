publié le 06/02/2018 à 06:57

La neige continue de tomber ce mardi 6 février. 35 départements sont toujours placés en vigilance orange "neige et verglas" selon un nouveau bilan diffusé par Météo-France. Si le sud de la France est épargné par cette alerte météorologique, seul l'Aveyron étant placé en orange, les intempéries perdurent sur une large moitié nord du pays. De la Loire-Atlantique à la Moselle, peu de départements sont épargnés.



Contrairement à la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne, où la vigilance orange a été levée, l'Aisne, l'Eure et l'Oise sont dorénavant concernés.

Les 35 départements placés en vigilance orange sont : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Aveyron (12), Cher (18), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Oise (60), Orne (61), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Vendée (85), Vienne (86), Vosges (88), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Météo France place 35 départements en vigilance orange neige et verglas mardi 6 février Crédit : Capture d'écran / Météo France

Comment circuler sous la neige ?

Face à ces conditions météorologiques, Météo France appelle à la prudence. Les conditions de circulation peuvent rapidement devenir très difficile sur l'ensemble du réseau routier dans les départements en vigilance. Ainsi, l'organisme liste certaines consignes primordiales. Les automobilistes sont invités à "se renseigner sur les conditions de circulation", à "respecter les restrictions de circulation et les déviations", à "prévoir un équipement minimum" au cas où les voitures se retrouveraient immobiliser sur la chaussée.



Sur la neige, il n'y a guère d'adhérence. Utilisez donc au maximum le frein moteur, et surtout prenez beaucoup de distance avec le véhicule qui vous précède. Il faut, en effet, deux fois plus de temps pour s'arrêter que sur une route sèche. Autre conseil : au démarrage, si vos roues patinent, n'hésitez pas à enclencher la seconde, pour mieux accrocher la neige.