Concocter une choucroute pour lutter contre les faibles températures

publié le 19/11/2017 à 10:02

Maison

Aujourd'hui, gros plan sur une pièce d’étoffe mobile qui participe grandement à la déco : vous l’avez deviné, il s’agit des rideaux qui sont importants pour habiller les fenêtres et pas seulement.



Que l’on préfère des stores ou des rideaux, ils ont plusieurs fonctions. Chez Heytens, de vrais experts qui réalisent sur mesure vos stores ou rideaux et leur mot d’ordre c’est : avant de regarder la déco, les motifs, il faut d’abord penser à sa problématique. Est-ce que vous voulez vous protéger du froid ? Est-ce que vous cherchez à faire le noir complet dans la pièce ? À vous protéger du vis-à-vis ? Du bruit ? Une fois que vous avez déterminé vos besoins, alors vous pouvez commencer à choisir.

Avec des rideaux confectionnés dans un tissu épais et doublés, vous allez forcement créer une barrière contre le froid quand ils seront fermés, à condition de penser à mettre une tringle qui forme comme un coude des deux côtés Pour que le rideau fasse un retour. Sinon l’air continuera à circuler sur les côtés. Pour que ce soit efficace, il ne faut pas que le rideau couvre seulement la fenêtre, il faut aussi un rideau cassant, c’est à dire avec une retombée sur le sol de 2 à 3 cm. Et là vous serez isolé du froid et aussi un peu du bruit.



L'idéal, pour se protéger du regard des voisins, reste un store qui alterne une bande de tissu pleine et une bande de tissu ajourée. Déjà au regard, c’est élégant. Lorsque ces bandes se superposent, les bandes ajourées viennent sur les bandes pleines et la lumière ne passe plus. Attention, ce n’est pas occultant, c’est plutôt tamisant.



Et pour se cacher du vis-à-vis; vous avez les stores en screen. Le screen, c’est cette matière qui est non textile et se lave à l’éponge. Avec plusieurs degrés de transparence, on peut voir sans être vu(e). La lumière passe mais dehors les gens ne peuvent absolument pas voir ce qui se passe chez vous. Ces stores sont très utilisés dans les bureaux et on les trouve depuis peu pour les particuliers.

Cuisine

Ce dimanche c'est choucroute ! Vous n'avez qu'à acheter un chou déjà cuit, mais il est mieux de le faire cuire vous-même, ainsi que vos différents morceaux de porc demi-sel, la palette, les travers.



Il est acheté cru mais a été mis en saumure, ce qui signifie qu’il faut longuement le rincer avant de le faire cuire. Rinçage, pressage, essorage, rinçage, pressage, essorage... Il faut en passer par là pour lui ôter un peu de son acidité. Et pour sa cuisson, il y a des tas d’écoles : mouiller à la bière ou au vin blanc, graisse d’oie ou saindoux, c’est une question de goût.



Une astuce : faire fondre du saindoux dans le fond de la cocotte en fonte, avec quelques couennes. Puis tassez la moitié du chou ajoutez là deux petits oignons piqués de clous de girofle, et une gaze, ou une boule à thé, comme vous préférez, remplie de grains de poivre, de baies de genièvre et de graines de carvi.



Terminez avec la deuxième moitié du chou, thym, laurier, et arrosez avec une bouteille de vin blanc d’Alsace, un petit edelzwicker ça suffit amplement… Et là, cuisson à couvert à petit feu pendant au bas mot une heure et demi en fonction de la texture que vous recherchez.



Tout ce qui est cochon demi-sel doit être longuement rincé, que ce soit la palette, les travers, les jarrets, la poitrine... Puis cuit à petits bouillons, dans une eau que vous n’oublierez pas d’écumer régulièrement. La viande doit être confite, fondante. À faire en même temps que la cuisson du chou, et les saucisses, comme la Morteau ou la Montbéliard, doivent être prépares en même temps que vos pommes de terre vapeur épluchées. Et les knacks, à l’eau chaude non bouillante dix minutes avant de servir…

Brocante

Malgré les températures, c'est la bonne période pour aller chiner directement chez les brocanteurs, dans leurs boutiques ouvertes toute l’année. Aujourd’hui, on vous emmène à Saint Antonin Noble Val, dans le Tarn.



Petite ville mais immense brocante ! Devant vous, 300 m2 d’une ancienne usine vous contemplent. Le lieu a appartenu à un génial inventeur, entre autres d’un monte paille au début du siècle. Le lieu est étonnant : deux niveaux, avec une charpente apparente très haute (il y bien sept ou huit mètres de hauteur sous plafond).¿



Didier, le propriétaire, a toujours beaucoup amassé dans sa vie, chez lui on ne jetait rien. Il a rencontré un jour un brocanteur, et a commencé à revendre certains objets avec ce dernier. Depuis il s’est mis à son compte. Le rez de chaussée semble classé par univers, après le bric-à-brac de l’entrée. Mais en réalité pas vraiment. Parce que Didier et Isabel fonctionnent au coup de cœur, et en fonction de la demande des clients.



Or dans ce coin du Tarn, les clients sont majoritairement anglais. Ils achètent ici leur maison secondaire, qu’ils retapent et meublent avec du mobilier ancien, et local. Ils vendent donc pas mal de très grosses armoires, parce que ce sont de grandes maisons !



Certains objets demeurent mystérieux. Par exemple, une bouchonneuse en bois, pour les bouteilles. L’objet est joli, il les vend entre dix et vingt euros.¿ À l’étage, pas mal de meubles des années 50 : une petit table à 45 euros, des chaises d’école à 20 euros, appliques pour 80 euros, un magnifique paravent en bois, 95 euros.



Horaires : du mardi au samedi : 10h30-12h30 , 15h-19h

Dimanche de 10h30 à 13h.

Jardin

Les jardiniers peuvent-ils récolter des kakis dans toute la France ? Oui, à condition de choisir le bon. Pas l’ordinaire issu de semis. Le plus simple, c’est de planter une variété greffée, non astringente. Un kaki doux.



L’avantage est qu'ils mûrissent avant les gelées, contrairement aux variétés astringentes.

On les cueille comme des pommes d’automne et on les croque dans la foulée. Enlevez tout de même la peau, Ils n’en seront que meilleurs.



Une variété à surveiller : le kaki Fuyu. À la mi-octobre, quand le fruit est orange et qu’il devient tendre, il a alors la consistance d’une carotteet un goût sucré... Pour étaler votre consommation, vous en cueillerez les suivants deux semaines après. Ils seront tendres comme un melon. Et fondront sous la bouche.



Les derniers fruits, cueillez les juste avant les grosses gelées. Ils auront le goût de la plus subtile... des mangues ! Mais ne renoncez pas pour autant aux variétés de kakis astringents adorés en Espagne. Ces kaki astringents peuvent arriver à maturité dans les régions froides.

Comme le célèbre hiratanenashi.



On laisse mûrir les kakis hiratanenashi sur l’arbre tant qu’il n’y a que petites gelées blanches, à ras du sol. Après, on se dépêche de cueillir les fruits avant que les grands froids les massacrent et on les met dans une pièce fraîche où ils atteindront cet état de sur maturité qui leur donne ce goût incomparable.



Si le froid arrive trop tôt, on les récolte tout de suite. Ils seront encore épouvantablement astringents crus mais... il y a une astuce. Coupez-les en rondelles et mettez-les dans un bocal, fermé pendant six mois. L’astringence disparaîtra et vous aurez des kakis rondelles étonnants.

kaki doux Crédit : Thierry Denis