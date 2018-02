publié le 05/02/2018 à 18:32

C'est une semaine polaire qui débute ce lundi 5 février. L'hiver est en retard mais il met les bouchées. On n'a pas eu de Noël blanc mais on se rattrape aujourd'hui. Après des semaines de douceur, ça pique un peu. 43 départements sont désormais placés en vigilance orange "neige-verglas", selon un nouveau bilan diffusé par Météo-France ce lundi 5 février.



À Paris, rien de bien méchant pour l'instant, la neige n'a pas vraiment tenu mais de nouvelles chutes de neige sont attendues en fin de journée et en deuxième partie de nuit de lundi à mardi. C'est un peu plus sérieux du côté de Lyon, Saint-Etienne ou dans le Massif Central.

En région parisienne et en Normandie, cette vague de froid est une épreuve supplémentaire pour tous ceux qui habitent dans une zone inondée. À Bry-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, cela fait dix jours que les habitants ont les pieds dans l'eau et pas de chauffage et ça devient intenable !

À écouter également dans ce journal :

JUSTICE - À son procès à Bruxelles, Salah Abdeslam s'est muré dans le silence ce lundi. L'unique survivant des commandos terroristes du 13 novembre 2015 est jugé pour une fusillade pendant sa cavale en mars 2016. Le tribunal a requis la peine maximale, c'est-à-dire vingt ans de prison assortis d'une peine de sûreté des deux tiers.



POLITIQUE - La République En Marche marque le pas avec deux législatives partielles perdues au bénéfice de la droite. Les Républicains l'ont emporté dans le Territoire de Belfort et dans le Val d'Oise avec, il faut le préciser, une participation indigente : à peine un électeur sur cinq s'est déplacé. Immédiatement, Laurent Wauquiez a salué un message clair, un désaveu de la politique du gouvernement.



CONSOMMATION - Le consommateur va-t-il faire les frais de la loi alimentation ? UFC Que Choisir tire la sonnette d'alarme. Cette loi prévoit notamment de relever le seuil de revente à perte de 10%, c'est-à-dire que les produits devront être vendus par les magasins au moins 10% au-dessus de leur prix d'achat. L'idée est de mieux rémunérer les agriculteurs mais à l'arrivée, cela pourrait coûter jusqu'à cinq milliards d'euros au client.



ÉCONOMIE - Cette loi vient s'ajouter à la hausse de la CSG, à celle du tabac ou du péage autoroutier. Les Français, eux, réclament des mesures pour le pouvoir d'achat faute de quoi, ils pourraient le faire payer dans les urnes ou dans la rue.



GASTRONOMIE - Direction maintenant la scène musicale à Boulogne-Billancourt où l'édition 2018 du Guide Michelin est dévoilée ce lundi soir. Deux informations ont filtré dès ce matin: le restaurant de Marc Veyrat, en Haute-Savoie, retrouverait ses trois étoiles. Le chef du Castelet Christophe Bacquié décrocherait lui la timbale pour la première fois.