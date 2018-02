publié le 05/02/2018 à 19:42

Près d'un Français sur deux souffre du froid lorsqu'il est chez lui, d'après les résultats d'une étude. Antoine Desbarrières, directeur de l'association Qualitel, a révélé au micro de RTL les résultats de l'enquête Ipsos sur les températures des logements des Français. Et 47% d'entre eux déclarent pâtir du froid à domicile.



"60% des foyers modestes chauffent la pièce principale en dessous de 20 degrés", développe Antoine Desbarrières. "On se rend compte que les Français ont non seulement froid, mais n'ont pas non plus les moyens de se chauffer, et n'ont pas non plus les moyens d'investir pour les travaux permettant d'améliorer l'isolation thermique du logement", explique-t-il au micro de RTL.



Les Parisiens sont 59%, soit 12% de plus que la moyenne nationale, à souffrir du froid. Un chiffre élevé qui s'explique essentiellement par deux facteurs : le parc immobilier est ancien dans la capitale, et les deux tiers des habitants sont locataires, et ne font pas forcément les travaux nécessaires à l'isolation du logement.

Selon les résultats de cette étude, plus le logement est ancien, moins il y a de confort thermique. "Si on regarde les chiffres du logement du début du XXe siècle, on est à 56% d'inconfort" en termes de chaleur, poursuit Antoine Desbarrières. Néanmoins, la situation a tendance à s'améliorer, grâce aux campagnes de rénovation des logements et à la construction de logements neufs.