Quel bilan un mois après l'élection d'Emmanuel Macron ?

publié le 07/06/2017 à 20:37

Impossible de passer cette semaine à côté de la couverture très second degré de L'Express, transformée en fanzine d'Emmanuel Macron ! "La Macronmania". "Il marche sur l'eau !". "Il va sauver la planète !". Voilà où nous en sommes tout juste un mois après son élection. Les législatives semblent déjà jouées, les polémiques glissent sur lui. Nos voisins sont bluffés.



Même Nicolas Sarkozy le reconnaît : "Ce type est incroyable ! Il fait un sans-faute". "Macron, c'est moi en mieux", aurait-il glissé à des proches. Malgré cet état de grâce, les nuages planent malgré tout sur ce début de quinquennat : affaire Ferrand, réforme du code du travail. Un mois après l'élection d'Emmanuel Macron, quel bilan ?



On refait le monde avec :

- Alain Duhamel, éditorialiste à RTL

- Jean Claude Dassier, vice président de Valeurs actuelles

- Gaspard Koenig, fondateur du think tank Génération Libre

- Gaël Brustier, politologue