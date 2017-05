Fillon, Ferrand, la presse : où en est-on ?

publié le 31/05/2017 à 21:17

Faire bloc, serrer les dents et attendre que ça passe, c'est la doctrine du gouvernement pour faire face à l'affaire Ferrand. Alors que les républicains réclament de meilleures explications, Emmanuel Macron a appelé ses ministres à la solidarité. Pour le président, "les choses ne vont pas forcément bien quand la presse devient juge."



Jean-Claude Dassier, vice-président de Valeurs Actuelles, explique : bien qu'il ne soit pas "un fanatique de l'hystérie de la transparence" et "de la dictature morale qui semble gagner ce pays", il émet des réserves quant à l'affaire Ferrand : "Je trouve en effet que l'attitude du président de la République est étrange, pour ne pas dire fautive. Je pense même que c’est sa première grosse faute depuis qu'il a inauguré son quinquennat."

La journaliste Maïtena Biraben, de son côté, estime qu'il y a "un problème de vocabulaire" : "On entend les mêmes phrase depuis des mois : 'Je ne me retirerai pas', 'Je suis un homme honnête' (…), avec les journalistes qui, jusqu'à preuve du contraire, font leur boulot." Pour elle, "il y a cet espèce de match de la grande presse contre un homme, la mise à mort de quelqu'un. Que ce soit Ferrand ou Fillon, il y a une espèce de magma, on ne comprend plus, et tout est traité au même niveau."





On refait le monde, avec :

Maïtena Biraben, journaliste

David Koubbi, avocat

Jean-Claude Dassier, vice-président de Valeurs Actuelles

Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro