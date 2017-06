publié le 05/06/2017 à 21:11

Ils sont quatre à rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar, lundi 5 juin. L'Arabie Saoudite, l'Egypte, Bahrein et les Emirats arabes unis isolent le Qatar, estimant que l'émirat finance le terrorisme. Le Qatar, qui se targue de jouer un rôle régional et d'avoir été choisi pour organiser le Mondial-2022 de football, a également été exclu de la coalition militaire arabe qui combat des rebelles pro-iraniens au Yémen.



Le Qatar investit beaucoup en France : le PSG, l'immobilier, les hôtels de luxe. Des milliards d'euros. La France doit-elle rompre ses relations diplomatiques avec le Qatar au nom de la lutte contre le terrorisme ?





On refait le monde avec :

- Nicolas Domenach, chroniqueur à RTL

- Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine

- Rokhaya Diallo, documentariste

- Élisabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur