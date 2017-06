Réforme du travail : le projet va-t-il dans le bon sens ?

publié le 06/06/2017 à 21:07

C'est le gros dossier du jour. Le gouvernement a présenté cet après-midi sa feuille de route pour la réforme du Code du Travail. L'objectif affiché par l’exécutif est de "rénover le modèle social". "J'entends certains parler de guerre sociale (...) La seule guerre sociale que je conduirai, c'est celle de la lutte contre le chômage de masse, celui des jeunes, et pour le pouvoir d'achat", a affirmé Édouard Philippe, le premier ministre.



La phase de négociations avec les syndicats va donc s'engager. Avec sur la table le plafonnement des indemnités prud'homales, les revoilà après la loi El Khomri. Et plus de négociations dans l'entreprise et non dans la branche professionnelle. Laurent Berger de la CFDT nous disait, tout à l'heure, qu'il était "vigilant et déterminé". Ce projet va-t-il dans le bon sens ou faut-il le rejeter d'emblée ?



On refait le monde avec :

- Hélène Pilichowski, journaliste

- Philippe Bailly, conseiller en communication

- Roland Cayrol, politologue, directeur du centre d'étude et d'analyse

- Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L'Express