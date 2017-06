publié le 01/06/2017 à 21:28

François Bayrou a présenté ce jeudi 1er juin une série de mesures visant à restaurer les confiance des Français à l'égard de la classe politique. Parmi les propositions les plus attendues : la suppression de la Cour de justice de la République, interdiction pour un élu d'embaucher un membre de sa famille ou encore l'impossibilité pour un ancien chef de l'État de siéger au Conseil constitutionnel. Mais ces mesures pourront-elles restaurer la confiance des Français à l'égard de sa classe politique ?



"Beaucoup de ces mesures sont utiles", estime Roland Cayrol, pour qui ce projet de loi constitue "un pas en avant important". Mais certaines choses sont insuffisantes, selon l'éditorialiste, à l'image de l'interdiction de cumuler plus de trois mandats "successifs" et "identiques". "On peut faire trois mandats de députés et trois mandats de sénateurs", fait-il valoir.

Pour Guillaume Roquette, cette loi ne risque pas de changer drastiquement la situations car les gens vont "continuer de tricher". Et de poursuivre : "Cette volonté de donner plus de pouvoir aux juges pour réguler la vie politique est un constat d'échec parce que l'on a des gens qui ne sont plus souvent moraux". "On peut dire beaucoup de chose autour de cette loi, mais elle essaye d'éviter trop de tentations", souligne Olivier Mazerolle.



On refait le monde avec :

- Annie Lemoine, journaliste

- Roland Cayrol, politologue

- Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine

- Olivier Mazerolle, présentateur du Grand Jury