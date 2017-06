publié le 04/06/2017 à 14:30

Le gouvernement doit faire face à sa première grosse polémique avec l'affaire Ferrand mais également les accusations concernant 19 eurodéputés, dont Marielle de Sarnez, sur des prétendus emplois fictifs au Parlement européen. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, François Bayrou a réagi alors que de nombreux Français estiment que les deux ministres devraient démissionner de leur poste.



S'il s'est refusé à commenter l'affaire Ferrand, le garde des Sceaux assure que cette affaire est "une difficulté qui alourdit quelque peu la campagne". Le ministre de la Cohésion des territoires est accusé de conflit d'intérêts alors qu'il était à la tête des Mutuelles de Bretagne.

Mais François Bayrou se tourne d'ores et déjà vers les élections législatives du 11 et 18 juin prochain. "La question principale que se pose aux Français, est celle-ci : donne-t-on sa chance au président et à son équipe, ou pas ? Je pense que les Français sont décidés à lui donner sa chance", a-t-il assuré.



Pour le ministre de la Justice, cette affaire prouve notamment l'utilité de la loi sur la moralisation de la vie publique, présentée cette semaine. Toujours dans les colonnes du JDD, il assure que les avancées proposées permettront "d'éviter les ambiguïtés".